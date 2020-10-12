29 adet sahte 100 TL’lik banknotla yakalandı

Denizli’de takibe alınan bir şahsın üzerinden 100 TL’lik banknot halinde 29 adet sahte para çıktı. adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri parada sahtecilik suçlarının önüne geçmek amacıyla titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Bir süreliğine KOM ekipleri, takibe aldığı şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinde 100 TL’lik banknotlar halinde 29 adet sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

