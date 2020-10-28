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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

MUŞ HABERLERİ  | 28.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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