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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Besni’de törenle kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin Kuruluşunun 97.

Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. Yıldönümü kutlamaları, Adıyaman’ın Besni ilçesinde hükumet konağı önünde düzenlenen tören ile kutlandı.
Törene, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Asteğmen İlker Ertaş, Besni Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, AK Parti Besni Başkanı İsmail Sümer, CHP Besni Başkanı Vakkas Açar, Besni Müftüsü Mehmet Ünsal, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, öğretmenlerin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen milletimizin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşının, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli ve gururlu günü. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü coşkuyla idrak ederken, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu. Kaymakam Demir’in konuşmasının ardından öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisi sergilendi.
Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

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