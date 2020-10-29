29 Ekim Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece’de Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı coşkulu bir programla kutlandı. Otobüsle müzik eşliğinde sokak ve caddeleri gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşları Türk bayrağı ile selamladı.

Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümü Küçükçekmece Belediyesi tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bando takımı ile sokak ve caddeleri gezerek vatandaşları selamladı. Belediye binasının önünden başlayan konvoy Sultan Murat Caddesi’nde son buldu. Kutlamalar ilçe genelinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

