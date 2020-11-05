29 Ekim turnuvaları sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’inci yılı dolayısıyla on-line satranç turnuvası ve tenis turnuvası düzenledi. Satranç turnuvasına 2 bin 269 kişi katıldı. Toplamda 11 bin 82 maç gerçekleşirken, 748 bin 985 hamle yapıldı. Turnuvada Dinçer Taşdöğen birinci olurken Azerbeycan’dan Vugar Rasuloy ikinci, Türkmenisten’dan Yusup Atabeyev üçüncü oldu. Online satranç turnuvasında ilk 5 sporcuya tablet, 6-30 arasındaki sporculara sırt çantası ve 31-50 arasındaki sporculara satranç takımı verildi.

Dalaman’da gerçekleşen 29 Ekim Tenis turnuvasına Datça, Ortaca, Göcek, Fethiye ve Seydikemer’den 15 kadın,15 erkek olmak üzere 15 çift katıldı. Turnuvada Ayşe İlhan Yıldırım-Akın Yavuz çifti birinci, Canser İşli-Vural İşli çifti ikinci ve Sanem Kılınç -Mehmet Kavak çifti üçüncü oldu.

