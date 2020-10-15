29 Ekim’de Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği ücretsiz etkinliğe, isteyen herkes 5’er kişilik kadrolarıyla katılabilecek.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde gerçekleşecek Ayak Tenisi Turnuvasına, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünden başvuru yapılabiliyor. 15 yaş üstü genç ve yetişkinlerin katılacağı turnuvada, 28 Ekim’de grup maçları, 29 Ekim’de ise final müsabakaları oynanacak. Katılım sayısı pandemi dolayısıyla 64 takımla sınırlı tutulacak ve toplam 320 sporcu kabul edilecek. Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara kupa, madalya ve ödül verilecek. Turnuvanın fikstürü başvuru yapan takımlara göre ayarlanacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Katılım şartları ve başvuru formuna, belediyenin www.bayrakli.bel.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular Şehit Ümit Boz Tesisi ve Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne yapılıyor. 25 Ekim’de başvuruların sona ereceği etkinlik için detaylı bilgiye 0232 371 23 00 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği belirtildi.

