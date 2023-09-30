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29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

29.09.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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29 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 29 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 29 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

REYTİNG 29 EYLÜL

GEÇEN HAFTANIN (22 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

22 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

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Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.

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