"29. İstanbul Caz Festivali" hafta sonu ücretsiz park konserleriyle başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali" bu hafta sonu başlıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'a kadar güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul'un farklı mekanlarında ağırlayacak festival, ücretsiz park konserleriyle de şehrin 6 ilçesindeki parklara yayılacak.

Festivalde ayrıca, 40'a yakın "+1'li Gece Gezmesi" konserleriyle caz müziğinin usta isimleri ve güncel müzik toplulukları yeni projeleriyle dinleyicilerle buluşacak.

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu hafta sonu 25 Haziran saat 18.00'de Beşiktaş Sanatçılar Parkı'ndaki konserde, Genç Caz+ finalistlerinden Elif Çohaz Quintet, Chai Beans ve Jelly Beans'in ardından Botticelli Baby sahne alacak.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde 26 Haziran saat 17.45'teki konserde ise yine Botticelli Baby'in yanı sıra Baturay Yarkın Trio ve Nağme Yarkın ile Genç Caz+ finalistlerinden Chai Moto ve Always Knows konser verecek.

Şehrin dört bir yanına yayılacak "Parklarda Caz" konserleri ayrıca Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı'nda devam edecek.

Festivalin diğer konukları arasında, kariyeri boyunca 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran John McLaughlin, 80'den fazla kayıtta yer almış, caz ve klasik müziği yeteneğiyle buluşturan Enrico Pieranunzi ve 5 Grammy ödüllü caz vokali Dianne Reeves yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca Melody Gardot, yılın başında "Eski Dünyanın Yangını" adlı albüm ve romanını aynı anda yayımlayan Kalben ve konukları, bu yıl ilk kez gerçekleştireceği "Koyu Antoloji" projesiyle Teoman, virtüöz Yom, Deniz Tekin, caz davulcusu Mehmet Ali Şimayli ve Portrait and a Dream müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Caz Festivali'nin tüm programına "caz.iksv.org/tr" adresinden ulaşılabilir.

