YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. 29 köye debi ayarlı klorlama cihazı

29 köye debi ayarlı klorlama cihazı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 29 köye GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı temin edilerek kullanıma sunulduğu bildirildi.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince, köylerimizin sağlıklı, temiz aynı zamanda güvenli içme suyu temini edilen suyun kalitesinde, içme suyu sürekliliğinin sağlanması için, 29 köyümüzün içme suyu depolarına 2019 yılı ek Köydes programı kapsamında GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı yapılmıştır.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 29 köye GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı temin edilerek kullanıma sunulduğu bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince, köylerimizin sağlıklı, temiz aynı zamanda güvenli içme suyu temini edilen suyun kalitesinde, içme suyu sürekliliğinin sağlanması için, 29 köyümüzün içme suyu depolarına 2019 yılı ek Köydes programı kapsamında GSM modüllü debi ayarlı klorlama cihazı yapılmıştır. Böylelikle ilçemize bağlı tüm köylerimizin içme suyu klorlama cihazları aktif hale getirilmiş ve bununla birlikte depo güvenliği açısından GSM modülüyle de dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı köy muhtarlarına SMS ile bildirim mesajı gönderilmesi suretiyle güvenlik sistemi sağlanmıştır’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aybike Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Saniye Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Sıla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.