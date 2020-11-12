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29 yaşında kalp krizine yenildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Murat Başak hayatını kaybetti.Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kalecik köyünde yaşandı.

29 yaşında kalp krizine yenildi

Elazığ’da kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Murat Başak hayatını kaybetti.
Olay, Karakoçan İlçesine bağlı Kalecik köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Murat Başak evinde banyo yaptığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Sesi duyup bakan aile fertleri banyoda hareketsiz şekilde yatan Başak’ı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Başak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Başak’ın 3 kardeş olduğu öğrenildi.

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