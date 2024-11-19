29. yaşını kutladı! Aslı Bekiroğlu'nun pastasındaki detay dikkat çekti! Payetli dekolteli elbisesiyle...

Bir süre özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, yaptığı açıklamalarla ve paulaşımlarıyla zaman zaman konuşulan bir isim. İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Yetiş Zeynep ve Jet Sosyete gibi projelerde rol alan Aslı Bekiroğlu, bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada aktif bir şekilde de yer alıyor.

29.YAŞINI KUTLADI, PASTASI DİKKAT ÇEKTİ!

Yetenekli isim, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla 29. yaşını kutladı. Payetli altın sarısı elbisesiyle kendine hayran bırakan Bekiroğlu, doğum gününden fotoğraflarını "29... Bu fotoğrafa sebep verenlerle artık dost değiliz merak etme" notuyla paylaştı.

Yıldız şeklindeki pastasındaki "Ben Bihter değilim, aptallık etmem aptal ederim" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü ismin doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı.