MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 29. yaşını kutladı! Aslı Bekiroğlu'nun pastasındaki detay dikkat çekti! Payetli dekolteli elbisesiyle...

29. yaşını kutladı! Aslı Bekiroğlu'nun pastasındaki detay dikkat çekti! Payetli dekolteli elbisesiyle...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu, yakın arkadaşlarıyla 29. yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun pastasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Doğum günü tarzı ise beğenildi.

29. yaşını kutladı! Aslı Bekiroğlu'nun pastasındaki detay dikkat çekti! Payetli dekolteli elbisesiyle...

Bir süre özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, yaptığı açıklamalarla ve paulaşımlarıyla zaman zaman konuşulan bir isim. İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Yetiş Zeynep ve Jet Sosyete gibi projelerde rol alan Aslı Bekiroğlu, bir süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada aktif bir şekilde de yer alıyor.

asli-bekiroglu

29.YAŞINI KUTLADI, PASTASI DİKKAT ÇEKTİ!

Yetenekli isim, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla 29. yaşını kutladı. Payetli altın sarısı elbisesiyle kendine hayran bırakan Bekiroğlu, doğum gününden fotoğraflarını "29... Bu fotoğrafa sebep verenlerle artık dost değiliz merak etme" notuyla paylaştı.

fdd-xhoe

Yıldız şeklindeki pastasındaki "Ben Bihter değilim, aptallık etmem aptal ederim" yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

1-nyzh

Ünlü ismin doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2024-11-19 160153

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: "O rakam mümkün değil..."

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu eğitimde!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Milyonların gözü kulağı bu haberde: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? O veri işaret edildi ve net rakam verildi

Milyonların gözü kulağı bu haberde: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? O veri işaret edildi ve net rakam verildi

F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Türk futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

F.Bahçe'ye transfer piyangosu! Türk futbol tarihinin en yüksek teklifi yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.