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Doğanın Kanunu 11. bölüm fragmanı izle! Seyirciden yorum yağdı

Doğanın Kanunu 11. bölüm fragmanı yayınlandı. 13. bölümde final yapacağı iddia edilen dizinin seyircilerinin bir kısmı sosyal medyada "Keşke bitmese" yorumları yaptı.

Doğanın Kanunu 11. bölüm fragmanı izle! Seyirciden yorum yağdı

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu Doğanın Kanunu dizisinin 11. bölüm fragmanı paylaşıldı.

Final kararı alan dizinin tanıtımında Doğa, her ne kadar kıskançlığını belli etmek istemese de Yaman’a Büşra’yla olan ilişkisi hakkında hesap sormaktan kendini alıkoyamıyor. İkili, halay çekip yüzleri gülümsetirken, deniz kıyısında dolunayın altında baş başa romantik anlar yaşıyor.

Doğanın Kanunu 11. bölüm fragmanı izle! Seyirciden yorum yağdı 1

Tanıtımın en vurucu anı ise; Büşra’nın Doğa’yı, “Senin kaybedecek çok şeyin var, benimse Yaman dışında hiçbir şeyim yok. Eğer onu kaybedersem, hele de senin yüzünden...” sözleriyle tehdit etmesi oluyor.

Doğanın Kanunu 11. bölüm fragmanı izle! Seyirciden yorum yağdı 2

Yalnız kaldığı bir anda kendisini büyük bir korkuya sürükleyen bir şeye şahit olan Doğa’nın ne gördüğü ve yaşananlardan kimi sorumlu tutacağı ise 11. bölüme dair merakı artırıyor.

Seyirciler yeni bölüm fragmanıyla heyecanlandı. Sosyal medyada bir kısım "Keşke final yapmasa" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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