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290 güreşçi 6 Şubat’ta Denizli’de mindere çıkacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Denizli’de 6 Şubat ta başlayacak Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasında Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.Denizli’de 6-7-8 Şubat tarihlerinde Okul Sporları Güreş Grup Şampiyonası yapılacak.

Denizli’de 6 Şubat ta başlayacak Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasında Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.
Denizli’de 6-7-8 Şubat tarihlerinde Okul Sporları Güreş Grup Şampiyonası yapılacak. Yıldız erkekler kategorisinde düzenlenecek şampiyona Hasan Güngör Spor Salonu’nda düzenlenecek. Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.
Yarışma sonunda dereceye girecek güreşçiler yapılacak törenle ödüllendirilecek. Denizli grup müsabakalarında dereceye giren sporcular 5-8 Mart 2020 tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası biletini alacak.

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