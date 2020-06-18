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295 sağlık personelinin kura çekimi yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü aracılığı ile istihdam edilecek, Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli ile Temizlik Personeli kadrosu için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Erzurum Pasinler 1.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü aracılığı ile istihdam edilecek, Sürekli İşçi Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli ile Temizlik Personeli kadrosu için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Erzurum Pasinler 1. Noteri Revasiye Velican nezaretinde gerçekleşen kura çekimi Covid-19 Pandemisi nedeniyle YouTube üzerinden canlı olarak yayımlandı.
Asıl listenin yanı sıra yedek listenin de kura çekimiyle belirlendiği programda 160 asıl temizlik görevlisi belirlenirken yine 160 adayda yedek listede yer aldı. Üniversite sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayınla çekimi yapılan kura çekiminde ayrıca Hasta Bakımı ve Temizliği kadrosu için de 135 asıl, 135 yedek personel belirlenmiş oldu.
“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum”
Kura çekimi öncesinde bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte önemli bir görevi yerine getiren sağlık personeline yeni çalışma arkadaşları kazandırıyor olmanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi. Rektör Çomaklı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından; dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına personel kadrosu desteği sağlanarak Üniversite Hastanemize tahsis edilen 295 kişilik kadro için bugün kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Oldukça şeffaf bir şekilde yapmış olduğumuz kura çekimini canlı olarak da işçi adaylarımızla paylaşıyoruz. Pasinler 1. Noteri de tüm süreci anbean kayıt altına alıyor” dedi.
İşçi alımlarının hem hizmet hem de istihdam açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çomaklı: “Bu alımlar sayesinde 295 aile geçimini sağlayabilecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Gün boyunca devam eden kura çekimlerinin sonuçları noter onayının ardından üniversite web sayfasında yer alan duyurular panelinden ilan edilecek. Evraklarında eksik olan veya yalan beyanda bulunan, evraklarını belirtilen zamanda teslim etmeyen asıl adayların yerine yedek adaylar değerlendirmeye alınacak.

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