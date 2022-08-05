Tokat'ın Almus ilçesinde 3. Almus Kardeşlik ve Spor Festivali yapıldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki güreşlere yaklaşık 350 güreşçi katıldı.

Sembol, yıldızlar ve büyükler kategorisinde pehlivanlar ter döktü.

Büyükler kategorisinde yapılan başpehlivanlık güreşi finalini, rakibi Samet Özarslan'ı yenen Onur Balcı kazandı. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Güreşleri, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahri Bostancı, Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, il ve ilçe protokolü katıldı.

Güreş ağalığı ihalesini 230 bin liraya Önder Siga kazandı.



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