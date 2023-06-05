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3. Altıeylül kitap fuarı dolu dolu geçti

05.06.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Altıeylül Kitap Fuarı 26 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında 75. Yıl Parkı’nda birbirinden değerli yazarlar ve yüzbinlerce kitap kitapseverlerin beğenesini topladı.

3. Altıeylül kitap fuarı dolu dolu geçti

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda yayın evlerinin katılımıyla ve imza-söyleşilerle okurların ve Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu. Organizasyonda 7’den 70’e hitap eden yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Birbirinden değerli yazarların yer aldığı 3. Altıeylül Kitap Fuarı hafta içi ve hafta sonu boyunca büyük ilgi gördü. Gündüz 75. Yıl Parkı’nda kurulan 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nda yayın evlerini ziyaret eden vatandaşlar akşam da Hasan Can Kültür Merkezi’nde ve Avlu Kongre Merkezi’nde söyleşilere katıldı.
Hayati İnanç sevenleriyle bir araya geldi

Dolu dolu geçen 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nın son yazarları Türker Akıncı, Miraç Çağrı Aktaş ve Hayati İnanç oldu. 3. Altıeylül Kitap Fuarı’nın son gününde Avlu ve Kongre Merkezi Fatih Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Yazar Hayati İnanç sevenleriyle bir araya geldi. İnanç, Balıkesir’e hatırımda sayısı kalmayacak kadar geldim. Her defasında da çok yoğun sıcak samimi bir ilgiyle karşılaştım” dedi.

İNANÇ: BALIKESİR’E GELMEKTEN MEMNUNİYET DUYDUM

Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç, dilimiz ve divan edebiyatının güzelliklerini kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle paylaştı. Salonu hıncahınç dolduran kalabalığa hitap eden İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak yaşama dair önemli nasihatlerde bulundu. Türk edebiyatının seçkin şiirleri ve kıssadan hisse hikâyeler eşliğinde bir saati aşkın süren konuşma bütün izleyenleri mest etti.

Avlu ve Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik sonrasında, Yazar Hayati İnanç’a çiçek takdim eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kültürel sosyal etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Katılımlarından dolayı Balıkesirlilere ve Altıeylüllere teşekkür etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: Yatırımlarımız devam edecek
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Kitap Fuarı’nın 3.cüsünü düzenledik. 7’den 70’e herkes düzenlemiş olduğumuz Kitap Fuarı’nda bir araya geldi. Kitap fuarına niyetlenirken, dedik ki yapılan bu yatırım gençlerimize yapılan yatırımdır, yarınlarımıza yapılan yatırımdır. Allah’a hamdolsun 3. Kitap fuarının son gününü son programını icra ettik. Bundan sonra gençlerimize yönelik, şehrimizin geleceğine yönelik yatırımları dolu dolu yapmayı Mevla’m bizlere yapmayı nasip etsin.

BAŞKAN AVCI: KİTAP FUARI’NDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN PERSONELİME TEŞEKKÜR EDERİM

Bu kitap fuarında bizler yalnız bırakmayan değerli katılımcılara, yayın evlerine, özellikle organizasyon da emeği geçen organizasyon firması değerli kardeşlerimize, davetimize katılan yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap fuarında bizi yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve özellikle 3.cüsünü düzenlemiş olduğumuz Kitap Fuarı’nda gece gündüz demeden emek veren değerli personelime teşekkür ediyorum” dedi.

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