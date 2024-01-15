YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. 3 asırdır vatandaşa un öğüten su değirmeni tarihe tanıklık ediyor

3 asırdır vatandaşa un öğüten su değirmeni tarihe tanıklık ediyor

15.01.2024 13:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 asırlık tarihi su değirmeni, tarihe tanıklık etmenin yanı sıra geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Bayraktepe Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık su değirmeni, adeta tarihe tanıklık etmenin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zamanının büyük un fabrikaları olan su değirmeni 3 asırdır aynı yöntemle buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek doğal un elde edilmesini sağlıyor. Gelişen teknolojiye direnen değirmen günümüzde halen dere yatağından akan su ile çalışmaya devam ediyor. Eski görünümünden modernize hale getirilen değirmende taleplere yetişilmiyor. Değirmenin babasından kaldığını aktaran 77 yaşındaki Yılmaz Duyar, 100 yıldan beri değirmeni işlettiklerini belirtti. Duyar, “Değirmen tahminin 3 asırlık ve 100 seneden beri çalıştırıyoruz. Değirmene talep çok gece günüz çalışmamıza rağmen yetiştiremiyoruz. Su değirmeni unu yakmaz ve yavaş döner bu sebepten dolayı lezzeti yerinde olur. Ancak elektrikli değirmen hızlı döndüğü için unu yakar ve ekmeği iyi olmaz. Babamdan bize geçti bizde öldüğümüzde çocuklarım ve yeğenlerim burayı işletecekler” dedi.

“BİZ BURADA İNSANLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERİYORUZ”

Babasının rahatsızlığından dolayı ona yardımcı olduğunu aktaran 45 yaşındaki Veysel Duyar, “Biz burada insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz mısır, buğday, çavdar gibi her türlü ürünü öğütüyoruz. Buraya müşteriler çuvallarını ve iletişim bilgilerini bırakır bizde öğüttükten sonra kendilerini arayıp unu teslim ederiz. Bize deden kaldı güzel ve zevkli bir iş ama eziyeti de var” derken öğütülmesi için mısır getiren Zafer Beşoluk, “Mısırlarımızı burada öğütüyoruz. Tarihi bir değirmen ve buranın eski halini de biliyorum. Zamanında burası restore edildi ve güzelleşti. Değirmenin bu hale gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben buraya 10 yıldan beri dir öğütülmesi için mısır getiriyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldıİBB'nin "Bekar Deresi Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi"nin temeli atıldı
Bölgenin en büyük parkı açıldıBölgenin en büyük parkı açıldı
Muğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısıMuğla’ya gök gürültüsü sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Pazartesi

Cadde eczanesi
Kaynarca
Ali kaya eczanesi
Geyve
Eda eczanesi
Serdivan
İnci eczanesi
Arifiye
Yilmaz eczanesi
Kocaali
Özgür eczanesi
Karasu
Şen eczanesi
Karapurcek
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.