3 ay önce Demet Özdemir’den ayrılan Oğuzhan Koç ilk kez konuştu! İtirafı herkesi şaşırttı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve güzel oyuncu Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

"GÖZDE BİR DULUM"

3 Adam grubundan yakın dostu Eser Yenenler’in Youtube programına konuk olan Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, Yenenler’in "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…" yorumu üzerine konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Evet, dulum… Gözde bir dulum" açıklamasını yaptı.

"BAŞARISIZ OLDUM, BAŞARISIZ OLDUK"

Eser Yenenler daha sonra “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konu sende ne yaratt?" sorusunu sordu.

Oğuzhan Koç bu soruya "Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor." yanıtını verdi.

BOYU İLE İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Boyu ile sık sık gündem olan Oğuzhan Koç bu konuda da açıklama yaptı. Boyu 1.70 olarak bilinen ünlü isim ''Kısa değilim 1.75 boyum var. Ülke ortalaması 1.70 falan olması lazım. Şu ayakkabıları da giyince 1.80 oldum'' dedi.

"İYİ Kİ YAŞADIK"

Eser Yenenler'in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusu üzerine ünlü isim “Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir. Ama hayatta bunlar var. Bazı şeyler var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun… Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz. Bu da olacak başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahane bir şey yaşadık, şahaneydi her şey… İyi ki yaşadık… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor…” açıklamasını yaptı.

