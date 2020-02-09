YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 3 bin 212 araç kontrol edildi

3 bin 212 araç kontrol edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.Gaziantep’te 8 Şubat 2020 Cumartesi günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı.

Gaziantep’te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.
Gaziantep’te 8 Şubat 2020 Cumartesi günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.
Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 313 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 170 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 3 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 6 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 695 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:50
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Özsöyler Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.