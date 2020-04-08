Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde korona virüs nedeniyle ilk etapta üretilen 3 bin 350 adet siper maske, kamu çalışanlarına teslim edildi.

Uşak’ta,Gençlik Merkezi çalışanları ve gençlik liderleri korona virüs tedbirleri kapsamında siperlik maske üretmeye başladı. Bu kapsamda sağlık çalışanları için günde bin adet olmak üzere 10 günde 10 bin siperlik maske üretimi hedeflendi. İlk etapta üretilen 2 bin 250 adet siperlik maskeler Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan kent merkezinde faaliyet gösteren Aile Sağlık Merkezlerine genç gönüllüler tarafından toplamda 800 adet siper maske teslim edildi.

Aralıksız olarak üretime devam Gençlik Merkezi çalışanları 300 adet siperlik maskeyi de Emniyet personeline teslim etti.



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