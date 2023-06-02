YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak proje için harekete geçildi

3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak proje için harekete geçildi

02.06.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulum çalışmalarına başlandı.

Projenin tamamlanması ile 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin toplam yatırım tutarının 5 milyar TL olarak hesaplandığı ve tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar TL’lik katkı sağlanacağının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, “ TDİOSB’de, yılda 90 bin ton ürün üretileceğini ve yüzde 75’i kadınlardan olmak üzere doğrudan 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Çalışmalarına başlanan Afyonkarahisar’da en az 3 bin dekar alanda kurulması planlanan jeotermal kaynaklı sera TDİOSB’nin, ilimizin büyük illere bağlantı ve geçiş güzergâhında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kent tarımı uygulamalarının etkinliği ve verimliliği açısından da büyük öneme sahip olacak.

TDİOSB’nin jeotermal enerji ile ısıtmalı yüksek teknolojik seralarla birlikte sanayi alanında ise üretilen ürünlerin işleneceği paketleneceği-depolanacağı sanayi tesislerinin yer alacak, idari alanda ise Seracılık Eğitim Merkezi ve Tarım Teknokent merkezi kurulacak. Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. TDİOSB için ilgili kurum müdürlüklerince taramalar başlatıldı. Bu konuda bize her türlü desteği veren, heyecanı ile bizleri de hızlandıran Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na ve daire başkanımız Deniz Oruç’a teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reklam tabelasına çarparak devrilen sakatat yüklü tırın sürücüsü yaralandıReklam tabelasına çarparak devrilen sakatat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyorSafranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor
Artvin’de anne ayı yavrusunu emzirirken kameralara takıldıArtvin’de anne ayı yavrusunu emzirirken kameralara takıldı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:28
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:24
Yatsı
22:04
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.