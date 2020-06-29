YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 3 bin 500 metrekarelik alan beton parke taşı ile yenilendi

3 bin 500 metrekarelik alan beton parke taşı ile yenilendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi 23 mahallede başlattığı üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi 23 mahallede başlattığı üst yapı çalışmalarına devam ediyor. İlçenin en uzak mahallelerinden olan Akdere Mahallesinde 2 haftada 3 bin 500 metrekare alan, beton kilit parke taşı döşeme işlemini tamamladı.
Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alanın beton kilit parke taşı ile döşeneceği Pamukkale’de Akdere mahallesindeki çalışmalar sona erdi. Yaklaşık 2 hafta boyunca Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile mahallenin çehresi değişti. 3 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı döşenirken, Akdereli vatandaşlar yeni yolları kullanmaya başladı. Ayrıca Pamukkale Belediyesi ekipleri, Güzelköy, Kale ve Uzunpınar’da üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zaman zaman yapılan çalışmaları yerinde incelerken, “Üst yapı çalışmalarımızın bu bölümünde 23 mahallemizde beton kilit parke taşı döşeme işi yapılıyor. Akdere merkeze en uzak mahallelerimizden biri. Bu mahallemizde çalışmalarımızı kısa sürede tamamladık. 3 bin 500 metrekarelik alan beton kilit parke taşı döşenerek halkımızın kullanımına sunuldu. Üst yapı çalışmalarımız bu kapsamda yer alan mahallelerimizde aralıksız devam edecek. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Otomobilinin arkasındaki ilanla eş arıyordu ama... 'Allah'a yalvarıyorum' Otomobilinin arkasındaki ilanla eş arıyordu ama... 'Allah'a yalvarıyorum'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Özcel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.