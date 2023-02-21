3 bin 51 depremzede Karabük’te misafir ediliyor

Karabük Valisi Vali Gürel, ülke olarak üzüntülü bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Neredeyse milletimizin tamamı afetten etkilendi. Şehrimizde de bölgeden gelen depremzedeler var. Onları misafir ediyoruz. Deprem bölgesinden şehrimize gelen 3 bin 51 kişi var” diye konuştu.

Gürel, İsmail Necati Efendi Yurdu’nda kalan depremzede öğrencilerin, Safranbolu Kalealtı Ortaokulu ve Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığını ifade eden Gürel, “"Milletimiz elinden gelen bütün gayreti göstererek bu acının sıkıntılarını gidermek için çalışıyor. Milletimiz destek veriyor. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır” dedi.

