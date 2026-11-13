Nihat Kahveci Belçika yenilgisi sonrası o ismi hedef aldı! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından konuşan Nihat Kahveci, yeniden kadroya dahil edilen Berke Özer hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eski milli futbolcunun sözleri gündem yarattı.

NİHAT KAHVECİ'DEN BERKE ÖZER'E "BEN ÇAĞIRMAM" ÇIKIŞI

Kontraspor'da Belçika karşılaşmasını değerlendiren Nihat Kahveci, yeniden milli takıma davet edilen Berke Özer'in durumuna değindi. 26 yaşındaki kalecinin geçmişte yaşanan kamp ayrılığına ilişkin konuşan Kahveci, oyuncunun davranışına göre yeniden kadroya alınmasına sıcak bakmayacağını söyledi.

Kahveci, "Ben çağırmam. Eğer oynamadı, 'Formdayım ben, benim hakkım' diye gittiyse ben çağırmam. Anlıyor musun demek istediğimi? Özür diler, yanlış yaptım der ancak öyle çağrılır" ifadelerini kullandı.

"23 GOL ATMIŞIM, MİLLİ TAKIMDA OYNAMADIĞIM OLDU"

Kendi futbolculuk döneminden de örnek veren Nihat Kahveci, milli takımda forma şansı bulamadığı zamanlarda kampı terk etmediğini vurguladı.

Eski milli futbolcu, "Ben LaLiga'da 23 gol atıp gelip oynamıyordum, kampı terk etmedim ama niye oynamıyorum diye. Bak kendimi de katarak söylüyorum, 23 gol atmışım LaLiga'da, Fenomen Ronaldo ile kapışıyorum, geldim milli takıma oynamadığım oldu ama kampı terk etmedim" şeklinde konuştu.

BERKE ÖZER BELÇİKA MAÇINDA YEDEK KALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrılan Berke Özer, Belçika karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampından ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada 26 yaşındaki kalecinin kamptan izinsiz ayrıldığını duyurmuştu.

Berke Özer ise söz konusu açıklamaya karşılık, "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" ifadelerini kullanarak kamptan izinsiz ayrıldığı iddiasını reddetmişti.