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3 bin 600 dekar araziyi suyla buluşturacak

SİVAS HABERLERİ  | 24.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sivas Divriği ilçesinde inşa edilen Güresin Gölet’i 3 bin 600 dekar araziyi suyla buluşturacak.Sivas Divriği Güresin Gölet’inde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, göletinin tamamlanması ile 3 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Sivas Divriği ilçesinde inşa edilen Güresin Gölet’i 3 bin 600 dekar araziyi suyla buluşturacak.
Sivas Divriği Güresin Gölet’inde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, göletinin tamamlanması ile 3 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti. Aydın, “Güresin göletinin temelden yüksekliği 26,43 metre ve 2,357 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip. Güresin Gölet’inin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 512 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

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