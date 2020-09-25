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3 bin 94 öğrenciye televizyon ve çalışma masası yardımı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da televizyonu olmadığı için EBA’dan canlı dersleri takip edemeyen ve çalışma masaları olmadığı içinde yerde ders çalışma zorunda kalan öğrencilerin imdadına Afyonkarahisar Valiliği yetişti.

Afyonkarahisar’da televizyonu olmadığı için EBA’dan canlı dersleri takip edemeyen ve çalışma masaları olmadığı içinde yerde ders çalışma zorunda kalan öğrencilerin imdadına Afyonkarahisar Valiliği yetişti. Valilik bünyesinde oluşturulan kampanya ile 3 bin 94 ailenin çocuğuna televizyon ve çalışma masası yardımı yapılacak.
Afyonkarahisar Valiliği önünde gerçekleştirilen törende dağıtımı yapılacak malzemelerin tanıtımı yapıldı. Törene Vali Gökmen Çiçek, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ahşap malzemelerin yapıldığı meslek liselerinin öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.
Gerçekleştirilen törende konuşan ve kampanyanın detayları hakkında bilgiler veren Vali Çiçek,
pandemi sürecinde ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da öğrencilerimiz belli bir süre uzaktan eğitimle derslerini takip etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Vali Çiçek, “Bunun onlar açısından ne kadar zor olduğunu farkındayız. Biz öğrencilerimizin evlerinde kaldıkları bu süreçte çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğini düşündük. Çocuklarımızın evlerinde iki büklüm bir şekilde yerde ders çalışmalarını istemiyoruz. Bu konuda ney yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu projeyi başlatmaya karar verdik. Aynı zamanda EBA TV üzerinden devam eden dersleri takip edemeyen çocuklarımızın olduğu bilgisi üzerine de imkânları olmayan öğrencilerimize TV temin etmeye karar verdik” dedi.
“Öğrenciler 16 günde tespit edildi”
Kente genelinde dar gelirli ailelerin çocuklarının evlerinde televizyon olmadığı için EBA’dan canlı dersleri takip edemediklerini ve çalışma masaları da olmadığı için yerde ders çalışma zorunda kaldıklarını belirten Vali Çiçek şunları söyledi:
“İl genelinde dar gelirli olan ve çalışma masası alamayan öğrencilerimizin tespitini yaptık ve il genelinde bu şekilde ihtiyacı olan toplamda 3 bin 94 öğrencimize ulaştık. 9 Eylül tarihinde başladığımız projemizde 16 gün içerisinde ulaştığımız bu 3 bin 94 öğrencimizden bin 99’una çalışma masaları ulaştırıldı. Evlerinde TV’si olmayan ve EBA TV’ye erişim sıkıntısı yaşayan toplamda 129 öğrencimizden 69’una TV’leri ulaştırıldı. İl merkezinde dağıtım faaliyeti de bugün itibariyle başlıyor. Bin adet çalışma masası ve 20 adet TV öğrencilerimize ulaştırılacak.”
“Eğitim alanında projelerimiz devam edecek”
Vali Çiçek eğitim alanındaki ilk projelerini hayata geçirdiklerini ve eğitim alanındaki projelerin devam edeceğini vurgulayarak, “Bu ilk projemiz. Eğitim alanında projelerimiz devam edecek. Biz bu senenin sonuna kadar öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak Afyonkarahisar’ın eğitimdeki durumunu farklı bir noktaya taşıyacağız.
Biz çalışma masası olmayan hiçbir öğrencimizin kalmamasını istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Her bir öğrencimize ulaşacağız” diye konuştu.
Açıklamanın ardından önceden belirlenen adreslere televizyon ve çalışma masalarının dağıtımına başlandı.

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Merkez
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Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
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