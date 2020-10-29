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3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı ’Kırık Havayla’ kutladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye’den yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Avusturya’da yaşayan Afyonkarahisarlı gurbetçi Birol Tınas memleketinin yöresel ‘Kırık Hava’ oyunuyla Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı ’Kırık Havayla’ kutladı

Türkiye’den yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Avusturya’da yaşayan Afyonkarahisarlı gurbetçi Birol Tınas memleketinin yöresel ‘Kırık Hava’ oyunuyla Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünü kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi dünyanın birçok noktasında da gurbetçi Türk vatandaşlar tarafından kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’den yaklaşık 3 bin kilometre uzakta olan Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaleti’nin başkenti Linz’de yaşayan Birol Tınas da çektiği video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi nüfusuna kayıtlı olan Birol Tınas, Afyonkarahisar yöresel ‘Kırık Hava’ oyunu ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çektiği videoda müzik eşliğinde Afyonkarahisar’ın yöresel oyununu da oynayan Tınas, videonun sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak ‘Ne mutlu Türk’üm Diyene’ dedi. Tınas daha sonra hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video yorum ve beğeni aldı.

3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı ’Kırık Havayla’ kutladı

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:47
İkindi
15:41
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Altıntas Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Nuray Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Saglık Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
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