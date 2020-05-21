YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması

3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma çalışması

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesine has 3 bin yıllık endemik üzümün yaygınlaştırılması için çileğinden 150 bin adedinin ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamlığının katkılarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde mühendislerce 150 bin Erciş üzümü çeliği yetiştiriliyor.

Van’ın Erciş ilçesine has 3 bin yıllık endemik üzümün yaygınlaştırılması için çileğinden 150 bin adedinin ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamlığının katkılarıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde mühendislerce 150 bin Erciş üzümü çeliği yetiştiriliyor. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 3 bin yıllık üzüm bağlarının yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, “Tespitlerimize göre 15 bin tane kök olan bu bağlarımızı bu sene biz Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığımız, Van Tarım ve Orman İl Müdürü ve Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber bir proje başlattık. 150 bine yakın çeliği çiftçilerimize Allah’ın izniyle bedava dağıtacağız. Erciş üzümünün geliştirilmesi ve yaygınlaşması için mücadele ediyoruz. Her yıl bunu inşallah geliştireceğiz, emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan endemik Erciş üzümünün yaygınlaşması projesini hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bizim en büyük hedefimiz, çok büyük bir ekonomik değer olan ve aynı zamanda kültürel mirasımız olan üzümün yaygınlaşmasıdır. Üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak daha çok ön plana çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Van Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:43
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:23
Yatsı
20:58

Van Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Burak Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.