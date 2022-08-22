3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 36. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 36. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

​​​​​​​Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezardaki törende, Bayar'ın torunu Akile Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.



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