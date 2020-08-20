YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi

3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi

BURSA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi

Türkiye Alpagut Federasyonu oluşumunun ev sahipliğinde 3'üncüsü Bursa'da kasım ayında yapılması planlanan "Dünya Alpagut Şampiyonası", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk ikisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonun salgın dolayısıyla ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bursa'da 40 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, 2-4 Nisan 2021'de düzenlenecek.

Türk milletinin ata sporu alpagut, son yıllarda 3 kıtada 30'u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılıyor.

3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nın 20-22 Kasım 2020'de yapılacağı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin katılımıyla şubat ayında düzenlenen toplantıda duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Jandarma hız yaparken radara yakalanan 47 araca ceza uyguladı
Jandarma hız yaparken radara yakalanan 47 araca ceza uyguladı
Matematik dersini oyunla öğrenecekler
Matematik dersini oyunla öğrenecekler

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Anadolu Burcu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mudanya esnafına pandemi desteği
Mudanya esnafına pandemi desteği
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.