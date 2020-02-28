3. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, bu tarife döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kalite parametresi olarak kabul ettiklerini belirterek, "Bir sonraki uygulama döneminde de iş sağlığı ve güvenliği parametre olarak tarifede yer alacak. Burada, işçiyi düşünen ve buna göre planlama yapan şirketlerin ilave gelir elde edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır." dedi.

Ulutaş, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından "Vizyon Sıfır" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, çalışanın güvenli olmadığı yerde iş güvenliğinden bahsedilemeyeceğini ifade etti.

İşverenin çalışanın kaldıramayacağı yükü vermemesi, bunun için de işin nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, ne kadar süreceğini ve hangi güvenlik ekipmanlarının kullanılması gerektiğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Kurum olarak bu tarife döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kalite parametresi olarak kabul ettik. Bir sonraki uygulama döneminde de iş sağlığı ve güvenliği parametre olarak tarifede yer alacak. Burada, işçiyi düşünen ve buna göre planlama yapan şirketlerin ilave gelir elde edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır."