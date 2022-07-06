YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

06.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesince bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11-15 Kasım'da "Esenler Film Günleri" kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren filmlere toplam 81 bin lira ödül verilecek.

Kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yarışmanın jüri koltuğuna ise sektörden önemli isimler oturacak.

Birinciliği elde eden filme 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek yarışmaya başvurular 30 Eylül'de sona erecek.

Başvuruların "www.esenlerfilmgunleri.com" adresi üzerinden yapılacağı yarışmaya, adaylar, 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandıGÜNCELLEME - İstanbul'da bir avukat ve kadını öldüren şüpheli yakalandı
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Olgaç Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Çay keyfini zehir etmeyin! Çay demlerken yapılan kritik hata

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.