3. Etap Raylı Sistemde raylar döşendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi hız kesmeden devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki 2.5 kilometrelik ray imalatı sürerken, Meltem Katlı Kavşak çalışmalarında üst yapı imalatlarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayan 3’üncü Etap Raylı Sistem Hattı’nın Otogar- Meltem etabında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Dumlupınar Bulvarı’nda ray imalatı sürerken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışması yapılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında viyadük ayaklarının betonarme imalatları tamamlandı, üst yapı imalatları ise hızla devam ediyor. İmalatları tamamlanan bölgelerde de ekipler döşeme beton hazırlığı yapıyor. Kavşak tamamlandığında Antalyaspor Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı’ndaki trafiği de rahatlatacak.

Otogar- Meltem etabındaki Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2.5 kilometrelik ray imalatı tamamlandı. Bunun yanında ray kaynağı, kaplama betonu ve kablo kanal imalat çalışması devam ediyor. İmalatların katlı kavşağa kadar devam edeceği, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ray döşeme işleminin süreceği belirtildi.

Yer altı tünellerinin bağlanacağı Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonunda da mini kazık imalatları tamamlandı. Yetkililer, çalışmalarla kademe kademe aşağıya doğru inildiğini, 30 metre derinliğe inileceğini kaydetti.

