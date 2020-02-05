YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 3. Etap Raylı Sistemde raylar döşendi

3. Etap Raylı Sistemde raylar döşendi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi hız kesmeden devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki 2.5 kilometrelik ray imalatı sürerken, Meltem Katlı Kavşak çalışmalarında üst yapı imalatlarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayan 3’üncü Etap Raylı Sistem Hattı’nın Otogar- Meltem etabında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Dumlupınar Bulvarı’nda ray imalatı sürerken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışması yapılıyor.
Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında viyadük ayaklarının betonarme imalatları tamamlandı, üst yapı imalatları ise hızla devam ediyor. İmalatları tamamlanan bölgelerde de ekipler döşeme beton hazırlığı yapıyor. Kavşak tamamlandığında Antalyaspor Kavşağı ve 100. Yıl Bulvarı’ndaki trafiği de rahatlatacak.
Otogar- Meltem etabındaki Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2.5 kilometrelik ray imalatı tamamlandı. Bunun yanında ray kaynağı, kaplama betonu ve kablo kanal imalat çalışması devam ediyor. İmalatların katlı kavşağa kadar devam edeceği, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ray döşeme işleminin süreceği belirtildi.
Yer altı tünellerinin bağlanacağı Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonunda da mini kazık imalatları tamamlandı. Yetkililer, çalışmalarla kademe kademe aşağıya doğru inildiğini, 30 metre derinliğe inileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Antalya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:16
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Muratpasa
Çoban Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Dünya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Profesörün Oğlu, Baba Mesleğini Geçti

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.