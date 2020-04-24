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3. FAZ sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 24.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başı 1000’er lira desteği içeren 3.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başı 1000’er lira desteği içeren 3. FAZ sosyal destek programı için başvurular devam ediyor.
Sosyal yardım ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için gerek ülke çapında gerekse de Erzurum’da önemli sosyal destekler veriliyor. FAZ 1’de 21 bin 228 kişiye ödeme yapılan Erzurum’da toplamda 16 bin 949 kişi olan FAZ 2 de ise bugüne kadar ödemelerin yüzde 84’ü yapıldı. Geçtiğimiz günlerde dağıtımına başlanan ve kısa süre içinde tamamlanması beklenen FAZ 2’nin ardından FAZ 3’ün başvuruları da 20 Nisan itibariyle E-Devlet üzerinden başladı.
Kimler 1000 lira desteğe başvurabilir
3. FAZ’da kapsamı genişletilen programa, Pandemi Sosyal Destek Programı FAZ 1 ve FAZ 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar FAZ 3’e başvurabiliyor.
Kamu işçileri, memurlar, emekliler ile İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneğinden faydalananların değerlendirilmeye alınmayacağı FAZ 3 programına, bu kıstaslar dışında kalan tüm haneler başvurabiliyor.
Sosyal yardım 3. FAZ başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesi göre 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabiliyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

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