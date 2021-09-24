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"3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak

24.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 30 Eylül, Ankara'da ise 16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere katılım için "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden kayıt yapılabilecek

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından "3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" 30 Eylül'de İstanbul'da, 16-17 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

FİYAB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinliğin ilk ayağı 30 Eylül'de İstanbul'da, ikinci ayağı ise 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak etkinlikte, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, sinema sektöründe yaşadığı deneyimleri katılımcılara anlatacak.

- Başkentteki etkinliğin içeriği yakında açıklanacak

Ankara'da düzenlenecek etkinliğin içeriği ise yakında duyurulacak.

Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek etkinliklere katılım için "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden kayıt yapılabilecek.

Etkinliklere HES kodu sorgulamasıyla iki doz Kovid-19 aşısı, son 180 gün içerisinde Kovid-19 geçirmiş veya son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olanlar alınacak.

Detaylı bilgiye "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden ulaşılabilecek.

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