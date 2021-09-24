"3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından "3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" 30 Eylül'de İstanbul'da, 16-17 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

FİYAB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinliğin ilk ayağı 30 Eylül'de İstanbul'da, ikinci ayağı ise 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak etkinlikte, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, sinema sektöründe yaşadığı deneyimleri katılımcılara anlatacak.

- Başkentteki etkinliğin içeriği yakında açıklanacak

Ankara'da düzenlenecek etkinliğin içeriği ise yakında duyurulacak.

Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek etkinliklere katılım için "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden kayıt yapılabilecek.

Etkinliklere HES kodu sorgulamasıyla iki doz Kovid-19 aşısı, son 180 gün içerisinde Kovid-19 geçirmiş veya son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olanlar alınacak.

Detaylı bilgiye "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden ulaşılabilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz