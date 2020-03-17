3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde üç gün önce denize açılan üç arkadaşın arama çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mevkiinde Ayın koyu olarak tabir edilen bölgeden Pazar günü ( 15 Mart 20) sabah 08.00 civarında 4,25 metrelik fiber tekne ile açılan üç arkadaş Erdoğan İ., Özkan A. ve Metin İ’den haber alamayan yakınları hemen Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdiler. Aldıkları ihbarı değerlendiren acil durum ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri karadan Sahil güvenlik ekipleri de denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Karacasöğüt mevkiinde başlatılan arama çalışmaları her gün alan genişletilerek yapılıyor. Gökova körfezinde yoğunlaşan arama çalışmaları gün ağarınca başlayıp gün kararana kadar devam ediyor.

Marmaris Sahil Güvenlik botları denizden ve Jandarma ekipleri ise karada yaptıkları aramada 55 yaşındaki Beldibi Sanayi Sitesi’nde kokoreç dükkânı işleten Metin İnce’nin elbiselerine ulaştığı söylenmişti. Ancak kayıp şahısların yakınları kıyafetlerin onlara ait olmadığını belirtti.

Kayıp vatandaşların birinin yüzme bilmediği diğer ikisinin çok iyi yüzücü olduklarını belirten tanıyanlar umutlarını kaybetmediklerini söylediler. Vatandaşların aileleri perişan olmuş halde olumlu bir haber almak için karadan arama yapan ekiplerin yanlarından hiç ayrılmıyorlar.

Sahil Güvenlik botları denizden ve havadan helikopter ile Jandarma ekipleri karadan sahil boyunca arama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca arama çalışmalarına Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri de destek veriyor.

