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3 hektar ormanlık alan yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.09.2020 22:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkiinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespite dilemeyen orman yangınına havadan 4 helikopter karadan 11 arazöz, 4 su tankeri ve 100 işçi müdahale ile Kavaklıdere Belediyesi ve Büyükşehir Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.
Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkiinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespite dilemeyen orman yangınına havadan 4 helikopter karadan 11 arazöz, 4 su tankeri ve 100 işçi müdahale ile Kavaklıdere Belediyesi ve Büyükşehir Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vadide sık çam ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Orman yangın ekipleri yanan sahada soğutma çalışması yaparken, yangın sonrası yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanının yandığı açıklandı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Çimen Eczanesi
Merkez
Leyne Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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