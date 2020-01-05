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  4. 3 HES EPDK’dan ön lisans aldı

3 HES EPDK’dan ön lisans aldı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yenilenebilir enerjiye yönelik atılan adımlar devam ediyor.Bu kapsamda Akçay Barajı Projesi içerisinde yer alan Hızırilyas HES, Hacımercan HES ile Keremali Dağı’nın zirvesindeki kaynak sularını Akyazı’nın 5 mahallesiyle buluşturan isale hattı üzerinde suyun basıncından yararlanmak için inşa edilen Keremali HES, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) ön lisans aldı.Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Akçay Barajı’nda toplanan suların gücüyle enerji üreteceğimiz toplam 2 megawatt kurulu güce sahip Hızırilyas HES ve toplam 5,8 megawatt kurulu güce sahip Hacımercan HES ile yılda 4 milyon kilowatt/saat enerji üretme kapasitesine sahip Keremali HES için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) ön lisans alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yenilenebilir enerjiye yönelik atılan adımlar devam ediyor.
Bu kapsamda Akçay Barajı Projesi içerisinde yer alan Hızırilyas HES, Hacımercan HES ile Keremali Dağı’nın zirvesindeki kaynak sularını Akyazı’nın 5 mahallesiyle buluşturan isale hattı üzerinde suyun basıncından yararlanmak için inşa edilen Keremali HES, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) ön lisans aldı.
Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Akçay Barajı’nda toplanan suların gücüyle enerji üreteceğimiz toplam 2 megawatt kurulu güce sahip Hızırilyas HES ve toplam 5,8 megawatt kurulu güce sahip Hacımercan HES ile yılda 4 milyon kilowatt/saat enerji üretme kapasitesine sahip Keremali HES için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) ön lisans alındı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) teşviklerinden yararlanmak için gerçekleştirdiğimiz bu girişimin ardından elde ettiğimiz ön lisans hakkıyla en kısa süre içerisinde lisans için başvuru gerçekleştireceğiz. Prosedürün devamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tesislerimizde geçici kabul için denetleme yapılacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasıyla elektriği daha kazançlı fiyattan satarak elde ettiğimiz kazancı şehrimizde daha fazla yatırımı hayata geçirmek için kullanabileceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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Geyve
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