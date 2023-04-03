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3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

03.04.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tapu müdürlüğündeki rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.

3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Çalışmalar sonucunda suça karıştığı tespit edilen 79 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik takibin ardından yapılan 25 günlük fiziki takip neticesinde, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin usulsüz cins tahsisi yaparak rüşvet yoluyla maddi kazanç elde ettiğini tespit etti.

Aralarında müdürlük personellerinin de bulunduğu 93 şüphenin adreslerini belirleyen ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 79 şüpheliyi gözaltına aldı. 14 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki 79 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 66 şüpheli ise resmi polis otobüsleriyle adliyeye sevk edildi.

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