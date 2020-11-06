3 kadının hayatını kaybettiği yıldırım düşme anını anlattı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, tarlada yakalandıkları yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü olaydan yaralı olarak kurtulan Suzan Avcuoğlu’nun, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavi sona erdi.

Bigadiç ilçesi Çekirdekli Mahallesi’nde 30 Ekim Cuma günü çalıştıkları tarlada yağmura yakalanmalarının ardından sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olaydan yaralı olarak kurtulmayı başaran Suzan Avcuoğlu yaşadığı olayı hatırlamadığını söyledi. Suzan Avcuoğlu yaşadığı bu talihsiz kazayı hatırlamadığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda bacaklarımda uyuşma var. Ayakta çok fazla duramıyorum, belden aşağısında uyuşma var, yürüyemiyorum. Doktor kan ve vitamin ilacı verdi" dedi.

Kazanın yaşandığı gün Suzan Avcuoğlu’nun kızı Gamze Öke de olay yerine olduğunu ve yağmurun şiddetinin artması sonrasında annesi ile birlikte bulunan kişileri uyardığını ve yağmurda ağacın altına girmenin tehlikeli olabileceği şeklinde uyarılarda bulunduğunu belirtti. Olay anında traktör kasasında olduğunu ve kafasına bir darbe aldığını ve akabinde bayıldığını, 5 dakika kadar baygın kaldıktan sonra kendine geldiğini dile getiren Öke o anları şöyle anlattı:

"Bir baktım hepsi yerde sırt üstü gözleri açık bir şekilde yatıyorlardı. Ben annemi sürüklemeye başladım, ambulans çağrılmasını ve yardım edilmesi için bağırdım. Annemi sürükledim ama tepki yoktu. Diğerleri için de yardım istedim. Diğerlerinin ağzı mosmor oldu, ağızlarından köpük gelmeye başladı. Annemi bir yere oturttum, çizmelerini çıkartmak aklıma geldi ama gücüm yetmedi. Suriyeli bir çalışan geldi yardım etti çıkarttık, annemin çoraplarını yırttık. Sonra ben toprağı alıp ayaklarının üstüne koydum. Daha sonra annem ’ne oldu’ diyerek sıçradı. Anneme yıldırım düştüğünü söyledim, o da elleriyle toprağı tuttu. Ben annemi üstündeki yanık kokusu gitsin diye toprağa bastırdım ama meğerse toprak elektriği almış. Daha sonra mahallemizden olay yerine gelenlerle beraber annemi hastaneye götürdük, yoğun bakıma aldılar. Annem iyileşti ama diğerleri sağ çıkamadı. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın."

Çekirdekli Mahallesi’nde 30 Ekim’de yıldırım isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 4 kadından Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Arıkoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

