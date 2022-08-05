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3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser etkinlikleri ile sürüyor

05.08.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser etkinlikleri ile sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali" (BALLOON FEST ÜRGÜP), konser etkinlikleriyle devam etti.

İlçedeki festival alanında havanın kararmasıyla bir araya gelen katılımcılar, canlı DJ performansı ile eğlenceli vakit geçirdi.

Alanın çevresine yerleştirilen sıcak hava balon sepetlerinde ateşleme yapan pilotlar ışık gösterisi sundu.

Gecenin ilerleyen vakitlerine kadar süren etkinlikte, şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

Alanı dolduran kalabalık zaman zaman Derya Uluğ'un şarkılarına eşlik etti.

Festival, yarın akşam farklı sanatçıların konser etkinlikleriyle sürecek.

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