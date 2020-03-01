3 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Selvinaz Sokak üzerinde meydana heldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın A.D.’ye ait olduğu öğrenilen üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

