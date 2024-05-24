3. kez alkollü yakalanan sürücü, gülerek “İnsanlık hali” dedi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçluların önüne geçilmesi amacıyla bekçilerle birlikte uygulama yapan asayiş ve trafik şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ACD 998 plakalı otomobile ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara görmezden gelerek orta refüjden dönüp kaçmak isteyen sürücü kaçamaklara karşı pusuda bekleyen diğer ekibin anında müdahalesiyle kaçamadan yakalandı.

Araçtan inen A.K. (40) isimli sürücü alkollü olduğunu belirterek cep telefonuyla aradığı yakınını polis memurlarıyla görüştürmek istedi. Birçok polis memuruna görüşme teklif eden ancak polis memurlarının görüşmeyi kabul etmediği sürücü uygulama amirlerine de giderek telefonla yakını ile görüştürmeye çalıştı. Yoğun ısrar ve çabaları karşılıksız kalan sürücü uzun süre polis memurlarına dil döktükten sonra trafik ekiplerince alkol kontrolünden geçirildi. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücünün 1.12 promil alkollü çıkarken, ehliyetine daha önceden 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için el konulduğu belirlendi. Kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Çok da bir şey yok lütfen çekmeyin” diyen alkollü sürücü “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna da 3. kez alkollü yakalanmasına rağmen gülerek “İnsanlık hali” diyerek ilginç bir cevap verdi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 12 bin 997 TL para cezası kesilirken 2030 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Alkollü sürücü işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.





