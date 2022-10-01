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3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

01.10.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 14 yıl önce 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan şüpheli Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2008 yılında, Kahta ilçesinin Hasköy ve Eskitaş köylerinde iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerinden olduğu belirlenen R.A'yı (40) yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT ekiplerce yapılan çalışmalarda firari şüphelinin Hilvan ilçesinde farklı bir kimlikle yaşadığı, çiftçilik ve ticaretle uğraştığı belirlendi.

Ekiplerce tarlada çalışırken yakalanan şüpheli kimliğini göstererek isminin N.A. olduğunu iddia etse de yapılan araştırmada, şüpheli R.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

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cinayet Şüpheli Adıyaman Şanlıurfa JASAT jandarma

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