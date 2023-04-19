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3 kişinin öldüğü kazada yaralanan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadılar

19.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan ve 3 kişinin öldüğü servis aracında yaralanan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan onlarca kişi hastaneye akın etti.

3 kişinin öldüğü kazada yaralanan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadılar

İnönü ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçi servisi şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen otobüste bulunan işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) olay yerinde hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Yılmaz’ın, Ersin Gölpınar’ın, Orkun Kervan’ın ve Hüseyin Muhammet Yıldız’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan otobüs şoförü Zafer Bozdemir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Otobüs şoförünün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından servis aracının enkazı kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan işçi servisinde hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ise morga götürüldü.

İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU

Kaza yapan servisin, Eskişehir’den yola çıktığı ve İnönü ilçesi yakınlarında bulunan bir kamyon fabrikasının işçilerini taşıdığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine fabrika yöneticileri ve çok sayıda işçi geldi. Arkadaşlarının ölüm haberini alan fabrika yöneticileri, bugün üretime ara verdi. Fabrikadan çıkan işçiler ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giderek tedavisi devam eden arkadaşlarının yanında bulundu.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ, SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK”

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde fabrika işçilerinin yanında bulunan ve yaralıların durumunu takip eden Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, şöyle konuştu:
“Sabah arkadaşlarımız işe giderken kaza meydana geldi. Olay yerine gittik. 3 canımızı olay yerinde bıraktık. Çok üzgünüz, söyleyecek hiçbir şey yok. Yaralı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 16 arkadaşımızı ziyaret ettik. Yaralılarımızdan 4’ünün durumu ağır. Onlarında sağlıklarına kavuşması için dua ediyoruz. Yaralı arkadaşlarımızın henüz olayın şokunda olduğu için kazanın oluş sebebi ile ilgili bir bilgi alamadık. İşçi arkadaşlarımız Eskişehir’den geldikleri için yol uzun. Birçoğu uyku halindeydi. Uyudukları için kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha herhangi bir bilgi alamadık. Aracın hız sınırının yasal sınırlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Otobüsün sürücüsü şuanda gözaltında, soruşturma sürüyor. Kazayla ilgili olarak bir sıkıntı veya kusur varsa da elimizden geldiği kadar bu olayın takipçisi olacağız.”

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