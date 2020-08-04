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3 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Nevşehir’de tartıştığı üç kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde evlerinin önünde bulunan U.E., E.K ve D.K.

Nevşehir’de tartıştığı üç kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde evlerinin önünde bulunan U.E., E.K ve D.K. ile H.R.P. önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında H.R.P. yanında bulundurduğu bıçakla U.E.’yi belinden, E.K.’yı baldır ve karın bölgesinden, D.K.’yı ise elinden ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 3 kişiyi bıçakla yaralamasının ardından olay yerinden kaçan H.R.P. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.R.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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İkindi
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Akşam
19:56
Yatsı
21:26

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Altınoluk Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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