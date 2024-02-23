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3 konteynerin alevlere teslim olduğu yangında, anne ve evladı yaralandı

İHA İHA
23.02.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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Hatay’da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim olurken, anne ve çocuk yaralandı.

Geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana gelen yangında 3 konteyner alevlere teslim olmuştu. Yangının çıktığı esnada yan konteynerde olan anne, beşikte uyuyan evladını kurtardığı esnada yaralanmıştı. Yangından yaralı olarak kurtulan anne ve çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Anne ve alevlerden kurtardığı evladının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

“KOMŞUMUZ OLAN ANNE VE ÇOCUĞU ÇIKAN YANGINDAN DOLAYI HASTANEDE KALIYOR”

Çıkan yangından dolayı yaşadığı konteyner yanan Hüseyin Kına, “Yan komşumun konteynerinde çıkan yangından dolayı 3 konteyner yandı. Komşularımızdan 2 kişi içeride vardı. Onları kurtarmak için çalıştılar. Komşumuz olan anne ve çocuğu çıkan yangından dolayı hastanede kalıyor. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekipler inceleme yapacaklar. Sonuç olarak çocuklarımıza ve canımıza bir zarar gelmediği için mala geldi diyoruz” dedi.

“ANNE ÇOCUĞU KURTARIRKEN HEM KENDİ YANDI HEM DE ÇOCUĞU YANDI”

Evinde kocasına çay verirken sesler duyup dışarı çıktığını ifade eden Emine Seyyar, “Evden dışarıya çıktığımda her taraf alevler içindeydi. Misafirliğe gelen kadın, canını zor konteynere attı. Çünkü kadının çocuğu içeride beşikte yatıyordu. Konteynerdeki yangında çocuk da yanabilirdi. Anne çocuğunu kurtarmak için konteynere girdi. Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı. Yangın diğer konteynerlere sıçradı. 3 konteyner yandı ve 2 konteyner de zarar gördü. Anne ve çocuk hastanede tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

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