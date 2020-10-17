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3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Batman Petrolspor: 0

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 5. Haftası’nda Elazığ Karakoçan FK, Batman Petrolspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Cihan Ölmez xx, Ömer Yüzer xx, Metin Uçar xx
Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, İsmail Sevindi x (Ayhan dk. 62 x), Burak Özbakır xx, Barış Kazer xx (Emirhan dk. 77 x), Barış Çiçek x (Semih dk. 70 xxx), Mehmet Eksik xx, Hüseyin Fıstıkcı x (Yaşar Kaan dk. 46 x), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya x(Kaan dk. 46 x), Burak Kavlak xx
Batman Petrolspor: Akın İsmail Köroğlu xx, İbrahim Yakup İnal xx, Kadir Bilimlier xx, Evren Kilarci xx, Okan Toprak xx, Hüseyin Ciray (Aydın dk. 74), Burak Özsoy xx (Mesut dk. 84), Aykut Sevim xx, Emre Aydın (Berkant dk. 63 x), Abdulsamet Kırım xx, Özgen Erdem xx
Gol: Semih (dk. 79) (Elazığ Karakoçan)
Sarı Kartlar: Burak Kavlak, Ayhan, Semih, Fatih, Burak Özbakır, Duhan Çağlar, Kaan Güdü (Elazığ Karakoçan), Abdulsamet, Berkant, İbrahim Yakup (Batman Petrolspor)

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