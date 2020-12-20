3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, kendi evinde 10 kişi tamamladığı maçta rakibi Antalya Kemerspor ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 öne geçen Manisaspor’un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Antalya Kemerspor beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ozan Ergün xx, Okan Akbal xx, Ali Gün xx

Manisaspor: Abdülkadir x, Yusuf Tekin xx (Berkay dk. 90 ?), Kaan x (Muhammed Furkan dk. 68 xx), Çağrı xxx (Yusuf Efe dk. 90 ?), Burak x, Gökhan xx, Atakan xx (Berk dk. 81 x), Mehmet İncebacak xxx, Serhat xx, Murat x (Vahap dk. 67 xx), Lider xx.

Antalya Kemerspor: Osman xx, Erdin xx (Umut Çelik dk. 90 ?), Tolgahan xx, Hasan xx, Yasin x (İbrahim dk. 66 xx), Gökhan xx, Umut Dilek xxx, Berkay xx, Mehmet Kılıç x, Mehmet Bayram xx, Talha x

Goller: Çağrı dk. 76 (Manisaspor), Umut Dilek dk. 79 (Antalya Kemerspor)

Kırmızı kart: Burak dk. 62 (Manisaspor)

Sarı kartlar: Serhat, Gökhan, Atakan, Mehmet İncebacak (Manisaspor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)

