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3 mahallede kanalizasyon çalışması başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Girne Mahallesi, Cami Mahallesi ve Turgut Özal mahallerinde yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu için ilk adım atıldı.Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatları ile fen işleri müdürlüğü alt yapı ekipleri kanalizasyon hattı inşaatına başlanıldı.Yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Yavuz Selim Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Seçimlerden önce yaptığımız ziyaretler ve toplantılarda vatandaşlarımıza ilçemizin alt ve üst yapı sorununu çözeceğimize dair söz vermiştik.

3 mahallede kanalizasyon çalışması başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Girne Mahallesi, Cami Mahallesi ve Turgut Özal mahallerinde yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu için ilk adım atıldı.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatları ile fen işleri müdürlüğü alt yapı ekipleri kanalizasyon hattı inşaatına başlanıldı.
Yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Yavuz Selim Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Seçimlerden önce yaptığımız ziyaretler ve toplantılarda vatandaşlarımıza ilçemizin alt ve üst yapı sorununu çözeceğimize dair söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Yıllardır kanalizasyon hattı bulunmayan Girne Mahallesi, Cami Mahallesi ve Turgut Özal mahallelerimizdeki yeni yerleşim bölgelerinde ekiplerimiz tarafından kanalizasyon çalışmasını başlattık. Alt yapı yapının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarımız başlayacak. İlçemizin diğer mahallelerimizdeki taleplerin yerine getirilmesi ve mahallelerimizin eksiklerin giderilmesi için ise kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlayacağız. Halkımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Daha modern bir Kahta için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu

3 mahallede kanalizasyon çalışması başladı

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Çağlayan Eczanesi
Golbasi
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